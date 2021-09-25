Повірила незнайомцю на слово: українська актриса розповіла, як стала жертвою шахрая під час купівлі квартири

Актрисі Катерині Гуляковій, що знялася в детективі «Топтун» і вже відома глядачам за серіалами «Пес», «Віталька», «18-річний олігарх», «Доктор Ковальчук», в реальному житті теж довелося зіткнутися з детективною драмою. Продаючи квартиру, актриса натрапила на афериста і в підсумку постраждала фінансово і залишилася без частини особистих речей. Про це повідомляє канал «Україна».

Продаючи квартиру після розлучення з чоловіком, Гулякова в договорі купівлі-продажу не вказала дату звільнення приміщення. На цьому наполягав покупець житла. Як згадує актриса, вона повірила незнайомцю на слово, що той відразу після оформлення угоди не вижене на вулицю жінку з дитиною. Розплата за зайву довірливість не змусила себе чекати.

«Нам довелося платити тій людині орендну плату за те, що ми живемо в своїй квартирі, а на момент виїзду він вирішив залишити частину наших особистих речей собі», — розповіла актриса.

Нагадаємо, новий детективний серіал з Гуляковою в головній ролі вийде на екрани 4 жовтня. Крім акторського таланту, Катерина показала себе ще й як пропагандист здорового способу життя і правильного харчування і вчить готувати смачні і корисні осінні сніданки.

Фото guliakovakaterina / Instagram

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