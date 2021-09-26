25 вересня помер засновник культової британської рок-групи Status Quo Алан Ланкастер. Музиканту було 72 роки. Про смерть легендарного басиста, «бога гітари» і «одного з найприємніших людей у рок-н-ролі» повідомив в Facebook друг Ланкастера Крейг Беннет.

Алан Ланкастер

Прощальний тур Європою засновник Status Quo дав в 2013—2014 роках. Після того повідомлялося, що Ланкастер страждає від розсіяного склерозу, і тому вважає за краще надовго не залишати свій дім у Сіднеї, хоча від виступів не відмовляється. Навіть коли почалися порушення рухових функцій, і Ланкастеру стало важко самостійно пересуватися, він все одно був не проти ще раз «запалити» перед фанатами.

Status Quo

У Алана Ланкастера залишилися дружина Дейл, з якої він провів у шлюбі 43 роки, діти Алан-молодший, Тоні і Девід, а також п'ять онуків.

Status Quo — британська рок-група, заснована в Лондоні в 1962 році. Змінивши кілька назв, група в 1967 році остаточно вирішила іменуватися Status Quo. Музиканти випустили 33 альбоми, останній Backbone вийшов 6 вересня 2019 року. Тираж всіх платівок групи становить майже 120 мільйонів.

Незважаючи на те, що в репертуарі групи десятки хітів, серед найвідоміших, популярних і улюблених у фанатів залишається «In the Army Now» (1986 рік).

Нагадаємо, в серпні у віці 80 років пішов з життя ударник легендарної рок-групи The Rolling Stones Чарлі Уоттс, а в липні 2021-го помер один з найкращих рок-барабанщиків у світі і засновник культової групи Slipknot Джої Джордісон.

Фото Alan Lancaster / Facebook

345

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter