Горбунов повідомив, коли Осадча народить йому доньку

Відома українська модель і телеведуча Катя Осадча в вересні відсвяткувала і свій 38-й день народження, і місяць з дня появи на світ молодшого сина Данила. Днями вона показала в мережі фото з малюком на руках, прокоментувавши його роздумами про радощі материнства, а заодно згадавши про прийдешній день народження старшого 19-річного сина.

«Маленька дитина робить маму молодшою, адже в черговий раз чомусь вчишся, знову вчишся розуміти тон кректання. і спати по три години між годуваннями. Ілля народився, коли мені було 19, Іван — в 33, Данило — в 37 і зараз (я) ніби знову повернулася в свої 19, адже так само гуляю з коляскою по осінніх вулицях і так само тримаю на руках маленького хлопчика, а тим часом Іллі виповниться 19 через кілька днів», — написала Катя, надихнувши своїх передплатників.

Але судячи з усього, ще більше їх надихнула реакція на пост чоловіка Каті Юрія Горбунова, який спрогнозував, що в 40 років дружина подарує йому і дочку Марійку.

На ці слова з посмішкою відреагували багато українських селебрітіз, включаючи Джамалу і Дашу Астаф'єву.

Нагадаємо, старший син Каті з'явився в першому шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У 2021 року хлопець закінчив Київську приватну міжнародну школу (KIS).

фото instagram.com/tanci1plus1/

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter