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«Мої нові сек'юріті»: Олег Винник засвітився в компанії довгоногих красунь

18:59 26 вересня 2021
«Мої нові сек&#39;юріті»: Олег Винник засвітився в компанії довгоногих красунь

Відомий український співак, кумир всіх «вовчиць» Олег Винник, який зовсім недавно ділився яскравими моментами з «таємною дружиною» Таюне, запостив фото в компанії довгоногих красунь-учасниць шоу-балету.

Для більшого ефекту дівчата ще й стали на ходулі, так що Винник поруч з ними виглядав особливо мініатюрним.

«Як вам мої нові сек'юріті?» , — жартома поцікавився співак у фоловерів.

Ті, звичайно, незмінно прийшли в захват при вигляді свого улюбленця, а одна з прихильниць навіть запропонувала йому свій власний захист.

Нагадаємо, напередодні Винник відверто розповів, як і де відсвяткував своє 48-річчя.

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