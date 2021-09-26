Гулькіна vs Пугачова: зірка «Миража» не має наміру припиняти «війну» з Примадонною

57-річна екс-солістка групи «Міраж» Наталія Гулькіна продовжує наполягати на своєму заяві про те, що Алла Пугачова ледь не тримає в страху весь шоу-бізнес.

В ефірі програми «Ти не повіриш» на каналі НТВ вона процитувала таку собі «відому людину», яка сама їй подзвонила зі словами підтримки.

«Один відомий чоловік подзвонив мені і сказав, що про такі речі знають усі, але не всі про це говорять, тому що бояться, що їх будуть гнобити і закривати. Але я ж не кажу, що саме мені перекривали кисень, я тільки ділюся тим, що чую. Багато хто подякував мені за правду», — розповіла Наталія.

За її словами, вона готова до «репресій», які можуть послідувати за її одкровеннями.

«Як можу, так і тримаюся на плаву. Ну що ж, закриють — значить закриють. Мене не було на центральних каналах і великих концертах, я нічого не втрачаю абсолютно. Буду збирати факти, вже у мене є підтверджені…», — сказала колишня зірка.

Цікаво, що на тому ж «НТВ», але вже в іншій передачі, про «підлість» Пугачової розповіла телеведуча Ангеліна Вовк. За її словами, вона припинила спілкуватися з Пугачовою через «підлий» вчинок співачки — коли Примадонна допомагала продюсеру Ігорю Крутому домовитися про трансляцію «Пісні року» на НТВ, насамперед вона … прибрала ведучих.

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова несподівано проігнорувала театральний дебют старшого онука Микити Преснякова.

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