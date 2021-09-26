«Не уявляємо, як жили без неї»: Марічка Падалко обзавелася домашнім улюбленцем

Відома українська телеведуча Марічка Падалко зізналася в поповненні свого сімейства з Єгором Соболєвим — виявляється, її молодшій доньці вдалося вмовити батьків завести кішку.

«Ще місяць тому ми не підозрювали про її існування, тепер наша родина не уявляє, як жила без цієї кішки. Перша домашня тварина в моєму житті завдяки наполегливості Каті», — написала Марічка під фото нової улюблениці, зізнавшись, що кішка пробудила в її дітях стільки ніжності і турботи, що це неможливо виміряти в жодних одиницях.

Не обійшлося і без порад батькам, діти яких теж просять про кішечку / собачку.

«Як і з маленькою дитиною, це не суцільне мі-мі-мі, а маленькі конфузи, пов'язані з „туалетом“ і трохи подряпано меблі», — констатувала телеведуча, додавши, що «дорослим» батькам хвостате диво ще і компенсує ностальгію за чимось «маленьким і теплим».

Нагадаємо, раніше про незвичайне поповнення в родині розповіла і колега Марічки Лілія Ребрик — цуценя їм подарувала співачка Настя Каменських.

Фото instagram.com/marichkapadalko/

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