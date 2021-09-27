Заява Жені Власової та «швидка» для Фагота: всі подробиці четвертого ефіру «Танців з зірками-2»

Відбувся четвертий прямий ефір танцювального шоу «Танці з зірками» («1+1»). Дванадцять пар продовжують боротися за перемогу. Вечір був присвячений гарячим латинським танцям і почав його чемпіон світу в цьому стилі, суддя проекту Макс Чмерковський.

Перед своїми виступами всі зірки вперше відкрили неймовірні секрети про себе, які вони ніколи не розголошували і показали, як відбувається взаємодія пар поза паркету.

До суддів проекту приєдналася переможниця «Танців з зірками-4», співачка Санта Дімопулос.

Санта Дімопулос в попередньому сезоні шоу

Пару олімпійської чемпіонки Ольги Харлан і Дмитра Дікусара називають головними претендентами на перемогу. На паркеті Ольга і Дмитро танцювали самбу.

Ольга зізналася, що відносини з італійським фехтувальником вона почала ще, коли була одружена. До речі, її обранець ревнує дівчину до партнера по танцях.

Виступ пари завершилося запаморочливою підтримкою.

— Це було супер! — Макс навіть підхопився зі свого місця. — Рівень майстерності стає все вище і вище.

— Є настрій, — визнав Влад. — Але стежте за своїми кистями рук.

— Оля, вам йде амплуа секс-діви, — сказала Катерина Кухар.

— Ви підірвали паркет! — захопилася Санта.

На балконі учасників підтримував танцівник Євген Кот.

Судді поставили парі 32 бали.

Актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук втілили на паркеті ча-ча-ча і розкрили нові грані своєї пари, продемонструвавши пристрасні і розкуті образи.

— З самого дитинства улюбленцем всіх жінок був я, — несподівано зізнався Костя. — Завжди найкращі дівчата були зі мною.

— Техніка була класною, — визнав Влад після виступу.

На Кухар сексуальність Войтенко не подіяли, і вона подарувала акторові балетне трико.

Судді поставили парі 30 балів.

Пара MELOVIN і Ліза Русина виконала танго.

— Перший секс у мене стався в 2020 році, — несподівано зізнався співак. — Це було по любові.

Санта Дімопулос заявила, що вірить в пару.

— Я хотіла, щоб ви зняли свою маску, — сказала Кухар. — У кожному ефірі ви однакові.

— Після вашого танцю хотілося закурити, — здивував Влад Яма.

Судді поставили парі 25 балів.

Актор, зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай разом з партнеркою Ганною Кареліною втілили на паркеті веселий джайв. Танцювала пара під один з хітів Вєрки Сердючки.

Артур зізнався, що у нього є позашлюбний син Герман.

— Мені хочеться думати, що я хороший батько, — зізнався Логай.

— Ти — справжній бальник! — захопився Яма після виступу пари. — Це було на рівні.

— Для мене було недостатньо джайву, — заперечив Чмерковський. — Далі має бути краще.

Судді поставили парі 30 балів.

Актор Олексій Суровцев і Марія Колосова станцювали ча-ча-ча, спробувавши довести суддям, що їх пара може поборотися за перемогу.

— Ча-ча-ча — танець, якого я боюся, — зізнався Олексій. — Але я готовий пожертвувати всім, заради перемоги.

— Ви дуже незрозуміло почали, але у вас все виходить, — захопився виступом Макс. — Мені все дуже сподобалось.

— Зростання є, але дуже невелике, — заперечила Кухар.

Судді поставили парі 27 балів.

Артистка Lida Lee боролася за своє місце на паркеті і високі оцінки в турнірній таблиці, адже минулого тижня вона виявилася в зоні ризику. Разом з партнером Олексієм Базелем вони втілили на паркеті чуттєву сальсу під живе виконання групи TVORCHI.

Ліда зізналася, що хотіла зробити собі операцію по збільшенню грудей, але зупинилася в самий останній момент.

— Я люблю своє тіло, яке воно є, — сказала Ліда. — Дуже хочу зайняти своє місце в українському шоу-бізнесі.

— Це було швидко, енергійно, сексі, — захопився Макс.

— Браво! — вигукнув Влад Яма.

Судді поставили парі 31 бал.

Євгенія Власова і Макс Леонов ледь не зруйнували пару після третього ефіру.

— Ми фізично дуже втомлюємося, — сказав Макс.

— Ми втомлюємося, але я готова репетирувати, незважаючи на слова Макса, — сказала, не скриваючи сльоз Женя. — Продюсери запропонували мені змінити партнера. Але я зробила перший крок до примирення. Незважаючи ні на що я дуже хочу перемогти.

Пара виконала ламбаду. У танок пустився навіть Влад Яма.

— Мені все одно, що у вас відбувається по той бік, головне, настрій на паркеті, — сказав Влад.

— Бажаю насолодитися цим паркетом, — попросив Макс.

— Ламбада була в півноги, — визнала Кухар. — За це перемоги вам ніхто не дасть.

Женя була невдоволена словами Кухар.

— Не висмоктуйте скандал з пальця! — попросила співачка.

Судді поставили парі 27 балів.

Станіслав Горуна і Даніела Преап станцювали самбу, яку в минулому році зіркові учасники прозвали «самба-вбивця». Спеціально для номера Станіслава Горуна і Даніели Преап співак Віктор Павлик заспівав наживо свій хіт «Шикидим».

— Не бачу себе з іншою партнеркою, тільки з Даніелою, — сказав Стас. — Дружина знала, куди мене відпускає.

— Танець був набагато краще, ніж минулого тижня, — похвалив виступ Стаса Макс.

— Ви зробили великий прорив, — був задоволений Влад.

Судді поставили парі 28 балів.

Дмитро Каднай і Аліна Лі в минулому ефірі опинилися всього на п'ятому місці.

— Цього року я вперше знявся в еротичному відео, — зізнався Дмитро. — Не один, а з танцівницею нашого проекту.

Пара виконала запальну макарену.

— Мені сподобалося, — сказав Макс. — І було досить сексуально.

— Це правда! — підтримала його Санта і запропонувала суддям також станцювати макарену.

Судді поставили парі 30 балів.

Фагот і Катерина Трішина підготували для виступу пасодобль.

— На паркеті між нами є іскра любові, — зізналася Катерина.

Фагот не зміг відразу вийти на паркет і ведучому Юрію Горбунову довелося оголосити рекламну паузу.

Лікар сказав, що у Фагота підвищився тиск і йому не рекомендовано виходити на паркет. Але співак прийняв рішення все ж танцювати.

— Я хотів від вас більшого і в цьому танці ви себе показали, — визнав Макс. — Від цього танцю у мене просто піднявся тиск!

— Мені хочеться більше ваших стегон, — попросив Влад.

Судді поставили парі 29 балів.

Співачка Джамала чесно розповіла про те, що зіткнулася з хейтом в соціальних мережах під час участі в «Танцях з зірками». Співачка вперше на паркеті з'явилася в пристрасному образі блондинки.

— Якщо до шостого ефіру не покажу результат, я сама скажу проекту «пока», — заявила Джамала.

Джамала і Антон Нестерко виконали ча-ча-ча, і глядачі в залі залишилися в захваті!

— Вам цей танець дуже пасує, — захопився Макс. — Ви не Джамала, а Шакіра.

— Ти вийшла із зони комфорту і одягла коротку спідницю, — визнала Кухар.

Виявилося, що напередодні виступу Джамалі довелося колоти знеболююче.

— Коли я виходжу на паркет, про все забуваю, — сказала співачка.

Судді поставили парі 29 балів.

Пара Олександри Зарицької і Юрія Мєшкова, яка в минулому ефірі виявилася в зоні ризику, продемонструвала на паркеті пристрасну румбу. Співачка з'явилася в дуже відвертому образі.

Саша зізналася, що у неї пірсинг на грудях і багато татуювань на тілі.

Олександра Заріцька в образі

— Це додає мені впевненості в собі, — сказала Зарицька.

— У мене є стегна і попа, і я буду ними рухати в танці, — додала вона.

— Феєричний фінал і найсексуальніша румба! — вигукнула Кухар.

Підтримали її думку Макс і Влад.

— Спасибі, що ви надихаєте мільйони жінок в нашій країні! — захопилася Санта.

Судді поставили парі 30 балів.

Лідером голосування стала пара Ольги Харлан, а останнє місце зайняв MELOVIN.

Перед оголошенням результатів з хітом «Рандеву» на паркеті виступив Артем Пивоваров.

У зону ризику потрапили пари Фагот і Катерина Трішина, Олексій Суровцев і Марія Колосова. У проекті залишилися Фагот і Катерина.

— Шкода, що не вдалося станцювати все, що хотілося, — сказав, прощаючись, Олексій. — Дякую всім за цей проект!

Фото ТСН

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