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Відому російську актрису терміново госпіталізували

9:44 27 вересня 2021
Лариса Гузєєва

Відому російську актрису і телеведучу Ларису Гузєєву госпіталізували в знамениту «коронавірусну» московську лікарню «Комунарка» з підозрою на ковід і початкове пошкодження нирок.

Проте, як повідомив сайт kp.ru, тест на COVID-19, який їй зробили в лікарні, аналіз показав негативний результат.

І хоча її стан лікарі оцінюють як стабільний, за даними джерела видання, у неї стався «сильний стрес».

Тим часом Telegram-канал Mash стверджує, що актрисі стало погано ще кілька днів тому — у неї з'явився кашель і стало важко дихати. Також нібито у телеведучої знайшли запальні зміни і початкові ознаки пошкодження нирок, що збільшує ризик появи ускладнень.

Нагадаємо, раніше в «Комунарку» потрапив і російський актор Олександр Балуєв, який в Україні за незаконне відвідування Криму є фігурантом бази даних «Миротворець».

Фото instagram.com/_davay_pozhenimsya_/

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