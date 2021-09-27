Колишній чоловік-аристократ супермоделі Наталії Водянової став батьком вп'яте

Перший чоловік російської супермоделі Наталії Водянової (яка нещодавно здивувала фанатів, знявшись в ліжку в чоботях), 52-річний англійський аристократ Джастін Портман, став батьком вп'яте. Його 38-річна дружина, американська актриса Морган Снайдер, народила їхню другу спільну дитину.

Джастін і Морган, яка знялася в ряді серіалів, одружилися у червні 2019 року. На той момент Снайдер вже була вагітна їхнім первістком. Син Лео народився через місяць після весілля.

Новонароджена дівчинка отримала незвичайне ім'я — Стар Шарлотта Берклі Портман. «Star» в перекладі з англійської — «зірка». Фото доньки Джастін опублікував в Instagram.

У Джастіна Портмана, молодшого брата віконта-мільярдера Крістофера Портмана, є троє дітей (19-річний Лукас, 15-річна Нева і 14-річний Віктор) від Водянової, шлюб з якою тривав з 2001 по 2011 рік. Портман говорив, що став для дружини чимось на зразок сумки від Louis Vuitton, яка вийшла з моди. І визнавав, що свою роль в їхньому розлучення зіграло його зловживання алкоголем.

Незабаром після розлучення з Джастіном у Наталії почався роман з французьким бізнесменом і спадкоємцем багатомільярдної імперії LVMH Антуаном Арно. Від нього вона народила двох синів — Максима і Романа, яким зараз сім і п'ять років. У вересні минулого року Наталія та Антуан офіційно зіграли весілля.

Джастін з другою дружиною і чотирма своїми дітьми

Раніше «ФАКТИ» писали, що Наталя Водянова відіслала в університет свого старшого сина.

фото Instagram

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