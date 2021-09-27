Вікторія Булєєва стала першою українкою, яка підкорила «Голос Казахстану»
Вікторія Булєєва стала першою українкою, яка взяла участь в телепроєкті «Голос Казахстану» і зуміла гідно представити свою країну, розгорнувши три крісла зіркових експертів — співака та учасника популярної казахстанської групи «МузАРТ» Сакена Майгазієва, оперної співачки Майри Мухаммедкизи, а також Алема — соліста відомої музичної групи в стилі k-pop Ninety One.
Сюжет про співачку з України опубліковано в YouTube-каналі проєкту.
Члени журі в своїх відгуках відзначили, що вражені не тільки голосом української артистки, який має діапазон в чотири октави, але і її зовнішністю — золотий образ не залишив нікого байдужим.
На сліпих прослуховуваннях українська конкурсантка заспівала всесвітньо відому композицію групи Evanescence «Bring me to life» в стилі рок-опери.
Після виступу, спілкуючись з журі, українська співачка вирішила здивувати суддів і виконала фрагмент легендарної композиції одного з членів журі — Сакена Майгазієва — «Асил Ана», що в перекладі з казахського означає «Шляхетна мати». Свій виступ вона присвятила мамі, яка завжди в неї вірила і хотіла, щоб талант дочки був розкритий.
Після виконання цієї композиції деякі судді вирішили, що вона піде в команду Сакена і буде працювати з ним: «Сакене, не чіпай її. Вона моя!»
Алем звернувся до конкурсантки: «Якщо ви також любите експерименти, то вам, однозначно, до мене».
Як відомо, за правилами конкурсу, можна вибрати лише одного наставника. Українка стала учасницею команди оперної співачки Майри Мухаммедкизи.146
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