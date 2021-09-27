«Хотіла піти з проекту»: Євгенія Власова шокувала заявою про інтриги на «Танцях з зірками»

Четвертий ефір «Танців з зірками», які залишив актор Олексій Суровцев, міг стати останнім і для співачки Євгенії Власової. Артистка заявила, що сама хотіли покинути шоу через конфлікт з партнером Максом Леоновим і те, як це піднесли продюсери. У прямому ефірі Власова заявила, що відчуває себе в такій атмосфері некомфортно й готова залишити проект.

«Минулий тиждень ледь не зруйнував нашу пару. Після ефіру я зрозуміла для себе, що мене тут нічого не тримає, і я не хочу залишатися в проекті, а хочу піти», — сказала Євгенія після виступу.

Леонов пояснив, що співачці не сподобалося те, що їхній конфлікт показали в ефірі і те, як він його прокоментував: «Ми фізично дуже втомлюємося. Для Жені це нелегкий момент фізично та психологічно».

Після цього продюсери запропонували Власовій замінити Леонова. Але Євгенія першою зробила крок до примирення з партнером. А після ефіру записала відео, в якому пояснила свої емоції, відповіла судді Катерині Кухар, яка назвала її танець «напівсили».

«Я дуже втомилася від спотвореної картинки на проекті, коли чогось на рівному місці висмоктується дуже багато негативу. Ти сидиш собі, ніби нічого такого не робиш, а негатив навколо тебе збирають. Навіщо? Чому? Не знаю. Може, для рейтингу. У мене емоційне виснаження, тому що всередині проекту багато важких процесів. І мені в цьому дуже важко.

Кухар здалося, що я танцювала «напівсили». Але це не так. Це був виступ під назвою «вичавити, незважаючи ні на що», — сказала Власова.

За словами співачки, вона не може не реагувати на коментарі та несправедливість. Також Євгенія каже, що відвикла від правил гри шоу-бізнесу і прекрасно себе відчувала в цьому.

«Я прекрасно жила, поки до мене не постукало шоу „Танці з зірками“. Думала, це буде класна подорож для мене, поринула в це з величезним щастям, поки хтось нишком не зняв тут, всередині, дрібницю пузату. І це все роздули. Я була здивована, що хтось може так знімати, а продюсери — ставити це в ефір. Більше мене здивувала реакція партнера», — сказала Власова.

За словами співачки, Максим став частиною проекту, а не їхньої пари. Незважаючи на ситуацію, що склалася, Євгенія готова і далі виходити на паркет, але не боїться покинути шоу в будь-який момент, якщо їй буде некомфортно.

Шанувальники підтримали співачку в коментарях, радять їй не звертати уваги на інтриги і зосередитися на виступах.

Раніше Джамала розкрила правду про дружбу і конкуренцію на проекті.

А суддя Влад Яма в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів про закулісся проекту і розкритикував деяких учасників.

фото Instagram.com/eygeniavlasova

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