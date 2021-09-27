«Ні з ким у світі у мене немає такого єднання душ»: Кіркоров зізнався в коханні Ані Лорак в день її народження

Ані Лорак, яка вперше за 14 років випустила пісню українською мовою, відзначає день народження. 27 вересня їй виповнилося 43 роки. На своїй сторінці в Інстаграм артистка опублікувала нове фото і подякувала своїй сім'ї та шанувальникам за можливість співати.

У коментарях співачку засипали привітаннями. А друг співачки Філіп Кіркоров присвятив іменинниці окремий пост, зізнався в коханні та розсипався компліментами.

«Ти — Діва! Ти режисер свого життя. Ти сама намалювала своє життя! І вийшла чудова картина. Сама керуй своєю долею, і вір в успіх — який йде прямо в твої обійми! Будь вільною як птах, світи як сонце на небосхилі, розквітай як весняний бутон! Ні з ким у світі у мене немає такого єднання душ, такого взаєморозуміння і такої великої любові, як з тобою. Що б не трапилося, ти завжди можеш розраховувати на мене. Люблю тебе, захоплююся тобою і дуже ціную», — написав Кіркоров.

Нагадаємо, Ані Лорак з дочкою Софією живе в Москві. Вперше за довгий час вона виступила в Україні і записала українську пісню. Особисте життя співачка не афішує.

Тим часом, колишній чоловік співачки Мурат Налчаджиоглу знову зібрався одружитися.

фото Instagram.com/anilorak

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