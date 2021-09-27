На могилі Олега Табакова нарешті поставили пам'ятник: як він виглядає
У понеділок, 27 вересня, в Москві урочисто відкрили пам'ятник на Новодівичому кладовищі народному артисту СРСР Олегу Табакову, якого відома актриса вже після смерті звинуватила в сексуальних домаганнях. Про це повідомив телеканал РЕН ТВ.
Церемонію відвідали кілька десятків людей, вони зібралися, щоб вшанувати пам'ять артиста. Після смерті в 2018 році на могилі Табакова стояв дерев'яний хрест. Шанувальники актора просили, щоб його вдова Марина Зудова встановила монумент, але вона відповідала, що це тривалий процес, існують складності з розробкою дизайну та поставками мармуру.
«Олегу Павловичу тихо, без шуму відкрили пам'ятник. Художник — мій друг і багаторічний соратнмк по роботі в МХТ Коля Симонов», — написав у своєму Telegram-каналі російський режисер Кирило Серебренніков.
Нагадаємо, Олег Табаков був внесений в базу сайту «Миротворець» через заперечення російської агресії та антиукраїнської пропаганди.
Раніше повідомлялося, що син Олега Табакова довгий час приховував позашлюбну дитину.
Фото: Telegram-каналі Кирила Серебреннікова719
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