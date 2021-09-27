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Майстер манікюру: Дуейн Джонсон показав, як фарбує нігті своїй маленькій дочці

16:37 27 вересня 2021
Майстер манікюру: Дуейн Джонсон показав, як фарбує нігті своїй маленькій дочці

Найбільш високооплачуваний у світі актор і колишній рестлер Дуейн Джонсон на прізвисько Скеля, який не так давно очолив список «100 причин любити Америку», поділився у себе в Instagram зворушливим фото. На ньому він робить манікюр своїй маленькій дочці.

«Вона знає, до кого звернутися за кращим манікюром у місті! Принаймні ці мозолясті руки динозавра на щось годяться» — написав 49-річний актор — зірка фільмів «Форсаж», «Джуманджі: Новий рівень», «Круїз по джунглях».

Фотографія розчулила його підписників, яких налічується вже 271 мільйон осіб. «Як мило!», «О, радість бути батьком дівчинки — це золоті роки!», «Яка чудова картина», — писали в коментарях.

У Джонсона є три дочки. Старшій Сімон вже 20 років. Її народила перша дружина Дуейна — кінопродюсер Дені Гарсія. Від співачки Лорен Хашіан у актора є ще дві дочки — шестирічна Джасмін і трирічна Тіана. Дуейн і Лорен офіційно одружилися у 2019 році.

Актор обожнює своїх дівчаток і регулярно публікує фотографії та відео з ними.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дуейн Джонсон був вражений, побачивши фото свого двійника-поліцейського, що поширилося у мережі.

фото Instagram

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