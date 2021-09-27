«Холостяк» Залівако домігся найважливішого визнання від Богдан

Учасник 11 сезону реаліті-шоу «Холостяк» Михайло Залівако, який знайшов свою любов на проєкті, відправився разом з Анною Богдан в Італію. Про це щаслива Анна повідомила в Instagram.

«Ми нарешті вирушили до міста, яке таке популярне серед туристів з усього світу … Його звикли називати світовою столицею моди. Тут знаходиться один з найстаріших та найбільш містких перегонових треків світу. Візитка цього міста — всі таксі обов'язково повинні бути білого кольору. Місто трамваїв, адже тут функціонує найбільш розгалужена трамвайна мережа Європи, — написала Анна та опублікувала фото з Мілана.

Михайло ж показав в сторіс, яке смачне морозиво він купив для своєї коханої.

Пара також встигла побувати у Венеції.

«Коли вгадав з часом року, країною, містом і людиною поруч», — ніжно підписав Залівако один зі знімків.

Анна не приховує своїх емоцій і дякує Михайлу за те, що той оберігає її та дарує відчуття захищеності.

«Коли ти поруч я відчуваю себе у безпеці. Можливо це саме те, що приваблює нас у чоловіках, коли поруч з ним ти як за кам'яною стіною. Коли він твоя опора і підтримка. Іноді хочеться побути беззахисною, щоб отримувати цю так бажану турботу від коханої людини», — зізналася обраниця «холостяка».



Нагадаємо, влітку пара відпочивала у Туреччині. Анна публікувала яскраві фото з цієї гостинної країни.

Ексклюзивне інтерв'ю з Анною Богдан, в якому дівчина зізналася, що хотіла покинути шоу, на сайті «ФАКТІВ».

Фото Instagram / hannastorozhuk

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