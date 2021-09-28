«Буквально повернулася з того світу»: Оля Полякова перевтілилася в Майкла Джексона

Популярна співачка Оля Полякова, яка розповіла про труднощі виховання дочки-підлітка, здивувала сміливим образом. На своїй сторінці в Інстаграм вона опублікувала фото, на яких стала брюнеткою і перевтілилася в Майкла Джексона.

Співачка позує в чорних брюках, жакеті-мундирі, рясно усипаному блискітками, і в білій рукавичці на одній руці. Оля доповнила ефектний образ мерехтливими сережками у формі хрестів і ременями-ланцюжками.

«Я сьогодні в образі поп-королеви або краще сказати — поп-короля. Буквально повернулася з того світу», — розповіла Оля Полякова за лаштунками шоу «МАСКА» (канал «Україна»).

Нагадаємо, Оля Полякова разом з Настею Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком та DZIDZIO буде розгадувати знаменитостей під масками.

Раніше Оля Полякова показала яскраві образи, в яких з'являлася в шоу. Також своє ефектне вбрання розсекретила Настя Каменських.

фото Instagram.com/polyakovamusic

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