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Шоу-бізнес

«Така мила»: Меладзе похвалився донькою від першого шлюбу

12:39 28 вересня 2021
Меладзе

Російський співак Валерій Меладзе не часто публікує в соціальних мережах фото своїх старших доньок на відміну від колишньої дружини Ірини, яка з гордістю хвалиться досягненнями дівчат.

Але недавно 56-річний співак в сторіс Instagram-акаунта поділився селфі зі старшою донькою Інгою.

Інга Меладзе живе в Москві. У неї свій бренд прикрас.

Дівчина отримала освіту у Кембриджі. Була одружена з журналістом «Аль-Джазіри» Нурі Вергезе. Але в шлюбі подружжя прожило лише два роки. Після розлучення Інга повернулася в Росію.

Зі своїм знаменитим батьком Інга підтримує гарні стосунки. Вона також спілкується з дітьми Валерія Меладзе від другого шлюбу, але з самої Альбіною Джанабаєвою ні.

Ймовірно, другу дружину Меладзе не дуже шанують і його родичі. Альбіни не було на дні народження молодшої сестри братів Меладзе Ліани. Зате на вечірці були всі його три доньки від першого шлюбу — Інга, Софія та Аріна.

Не було нових дружин братів Меладзе і на сімейному святі, яке влаштовувала їхня мама.

фото instagram.com/meladzevalerian/

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