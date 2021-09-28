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Шоу-бізнес

Померла зірка оскароносного фільму «Земля кочівників»

13:20 28 вересня 2021
Мелісса Янделл Сміт

У себе вдома в Сан-Франциско померла актриса Мелісса Янделл Сміт, яка зіграла у фільмі режисера Хлое Чжао «Земля кочівників», нагородженого премією «Оскар» у 2021 році. Меліссі було 64 роки. Як повідомляє видання Daily Mail, причиною смерті став рак.

Мелісса Янделл Сміт зіграла у фільмі Доллі — сестру головної героїні, роль якої виконала Френсіс Макдорменд, що була визнана кращою актрисою року. У реальному житті Меліса і Френсіс близько дружили.

Сміт протягом 25 років працювала директором консерваторії в Американському театрі-консерваторії.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у 65 років помер режисер фільму «Ноттінг-Хілл» — Джулія Робертс висловила співчуття.

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