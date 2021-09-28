«Чи згоден я з результатом?»: Суровцев прокоментував свій виліт з «Танців з зірками»

У новому епізоді шоу «Танці з зірками» з боротьби вибули актор Олексій Суровцев і його партнерка, артистка шоу-балету Марія Колосова. Суровцев зізнався в Instagram, що собою незадоволений, систему суддівства так і не розгадав, і в цілому відчуває розчарування.

«Розчарувався, тому що представляв всю внутрішню роботу зовсім інакше. Задоволений собою? Ні, як завжди незадоволений і знаю, що міг краще і далі завжди б показував прогрес. Чи згоден я з результатом? Танцював я точно не найгірше за всіх, чому такі оцінки були у суддів для нашої пари відносно інших пар? Незрозуміло», — звернув увагу актор.

Суровцев шкодує, що «Танці з зірками» для нього закінчилися так швидко, але все одно дякує за «маленький шматочок свята».

У новому сезоні «Танців з зірками» до пари Суровцев-Колосова судді не виявляли симпатії. Катерина Кухар вперше в історії проекту поставила танцювальному дуету одиницю.

Готуючись до участі в шоу, Олексій зізнався, що в дитинстві дуже соромився танцювати, але завжди хотів, тому вчився танцям вдома по відео.

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