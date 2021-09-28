Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Українська актриса Інна Білоконь (сценічна «мама» Вєрки Сердючки) недавно зважилася відкрити обличчя і отримала багато компліментів від шанувальників. Тепер актриса показала, як може виглядати, коли не ховається за окулярами, хусткою і гримом. Фото з «обожнюваним чоловіком» актриса показала в Instagram.

Фоловерам було цікаво, хто цей милий чоловік на фото, але в основному коментатори розсипалися в компліментах красуні-актрисі.

Нагадаємо, в 2021 році сценічному образу «Вєрки Сердючки» виповнилося 30 років. З цього приводу на концерті Данилко і Білоконь пожартували один над одним.

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