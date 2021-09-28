26.52 / 26.73 30.90 / 31.25
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

22:23 28 вересня 2021
Інна Белоконь

Українська актриса Інна Білоконь (сценічна «мама» Вєрки Сердючки) недавно зважилася відкрити обличчя і отримала багато компліментів від шанувальників. Тепер актриса показала, як може виглядати, коли не ховається за окулярами, хусткою і гримом. Фото з «обожнюваним чоловіком» актриса показала в Instagram.

Фоловерам було цікаво, хто цей милий чоловік на фото, але в основному коментатори розсипалися в компліментах красуні-актрисі.

Нагадаємо, в 2021 році сценічному образу «Вєрки Сердючки» виповнилося 30 років. З цього приводу на концерті Данилко і Білоконь пожартували один над одним.

917

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Жінка з телефоном

60-річним жінкам платитимуть пенсію по-новому

паспорт і гроші

Правила індексації пенсій змінили: чого чекати українцям з 1 жовтня

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Сватко

«Емоції зашкалюють»: «таємна дружина» Винника відібрала у нього найдорожче

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.