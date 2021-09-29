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Під дівчинку: 52-річна Дженніфер Лопес збентежила користувачів мережі фото в напівпрозорому топі без ліфчика

0:05 30 вересня 2021
Дженіфер Лопес

Голлівудська актриса та співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно показала себе без макіяжу, знялася в рекламі власної колекції взуття для американського бренду DSW. Один з образів 52-річної Джей Ло дещо збентежив користувачів мережі. Зірка позувала з зачіскою з двох хвостиків у напівпрозорому білому топі, під яким не було бюстгальтера — так що просвічували її груди.

Хоча багато хто визнав, що Джей Ло має чудовий вигляд, критики відзначили, що вона намагається прикидатися дівчинкою — а в її віці це смішно. «Йде по стопах Мадонни», «Удає ніби їй все ще 20», «У віці за 50 це безглуздо».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дженніфер Лопес з'явилася з Беном Аффлеком на червоній килимовій доріжці в сукні з приголомшливим декольте.

фото Instagram

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