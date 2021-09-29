Війна з Пугачовою: у Гулькіної з'явився ще один союзник

Співак Ігор Наджієв, якого в 80−90-х роках минулого століття називали російським Майклом Джексоном, вважає, що з медіапростору його прибрали з подачі Алли Пугачової, це побічно підтверджує слова Наталії Гулькіної про вплив Примадонни на шоу-бізнес. Про це повідомляє Sobesednik.ru.

«Титул російського Майкла Джексона мені присвоїли в Америці», — каже 53-річний Наджієв.



Він згадує про чутки, нібито Алла Пугачова прибрала його з шоу-бізнесу, щоб не конкурував з Філіпом Кіркоровим. Однак Наджі стверджує, що не в образі на Примадонну, так як у нього є вірні шанувальники.

«Звик, що з 90-х років мене немає в шоу-бізнесі. Скоро буде концерт, присвячений пам'яті поета-пісняра Леоніда Дербеньова. Я — його учень. Але мене на цей концерт навіть не покликали. Упевнений, що його дружина Віра Іванівна говорила про мене, вона до мене ставиться як до сина. Але, на жаль, на мене діє заборона», — зазначив він і додав, що з незрозумілих причин зірвалася його участь в шоу «Ти — суперстар».

Нагадаємо, Пугачова відповіла Гулькіній на її звинувачення, в тому, що Примадонна псує кар'єру деяким артистам.

Фото: Вікіпедія

336

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter