Родичі Шуфутинського незлюбили Пугачову: співак назвав причину

73-річний російський шансоньє Михайло Шуфутинський шокував розповіддю про молоді роки Примадонни Алли Пугачової, з якою під час навчання в музичному училищі ходив до підвалу училища і «пив винце». Спогадами співак поділився в проекті «Антоніми».

Ходили майбутні знаменитості і в гості один до одного, хоча бабуся артиста і не схвалювала його подругу. Як виявилося, їй не подобалася надмірно коротка спідниця майбутньої знаменитості.

Однак тепер, зазначив Шуфутинський, артисти лише зрідка бачаться на зйомках або концертах, і останнього разу співак зустрічався з Пугачовою майже два місяці тому.

«Пугачова настільки боїться коронавіруса і піддалася істерії, що буквально закрилася в своєму замку і рідко виходить на публіку», — зробив несподіваний випад в сторону подруги юності він.

Нагадаємо, в російському шоу-бізі розгорається скандал навколо заяв 57-річної екс-солістки групи «Міраж» Наталії Гулькіна про те, що Алла Пугачова ледь не тримає в страху всіх колег.

Фото esquire.ru/

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