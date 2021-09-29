Рекламу джинсів з напівголою Хлое Кардаш’ян телеканали забракували, як надто сексуальну

Телезірка і модель Хлое Кардаш'ян, третя за старшинством з п'яти сестер Кардаш'ян-Дженнер, знялася в рекламі джинсів бренду Good American. У відеоролику 37-річна Хлое позувала в тому числі й топлес — прикриваючи оголені груди лише простирадлом. Рекламна кампанія називається Find The One (що можна перекласти, як «Знайди ті самі»). Кардашьян опублікувала ролик у себе в Instagram, підписавши його: «Думаю, я знайшла ті самі», — маючи на увазі свої джинси.

Однак, як повідомляє видання People, до розчарування компанії Good American і самої Хлое, рекламу з її участю забракували американські телеканали, визнавши її надто сексуальною. На думку керівництва, зірка «не належним чином одягнена».

«Якщо носити відмінну пару джинсів — це неправильно, то Good American не хоче бути правильною», — зробили в компанії ображену заяву.

Бренд також заявив, що реклама була зроблена для того, щоб вселити в жінках впевненість і бажання захоплюватися своїм тілом. Проте ролик компанія збирається відредагувати відповідно до зазначених вимог.

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