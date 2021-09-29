«Божевільний Капелюшник»: Винник підірвав соцмережі незвичайним чином

Кумир мільйонів жінок співак Олег Винник заінтригував своїх шанувальниць новим образом, в якому він, очевидно, скоро постане в шоу «МАСКА» на каналі «Україна».

Винник, який нещодавно відсвяткував день народження, приміряв ретро-капелюха а-ля казанок, яка прекрасно доповнила вінтажний костюм артиста.

«Вперше у своєму житті хочу передати вам повноваження придумати підпис до цього фото. Найбільш точний коментар опублікую у себе на сторінці під наступними фотографіями в цьому образі. Цікаво почитати ваші ідеї», — звернувся до фоловерів «ватажок вовчиць».

Ті з радістю відгукнулися на заклик і запропонували масу варіантів.

«Божевільний Капелюшник», «Людина в чорному», «Містер Х», «Гангстер OV», «Містер детектив», — говорять вже перші коментарі.

А якась Олександра вирішила, що такий її кумир схожий на месіра Воланда з «Майстра і Маргарити».

Нагадаємо, раніше Винник несподівано засвітився в компанії довгоногих красунь.

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