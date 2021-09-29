Ювілей мами Меладзе: Джанабаєва пояснила свій демарш

Дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва пропустила святкування дня народження свекрухи 22 вересня через світський захід — ефір на «Авторадіо». Про це повідомляє Телепрограма .

Втім, екс-віагрянка розповіла в Instagram, що привітала улюблену свекруха в прямому ефірі того ж таки «Авторадіо».

«У мами, Неллі Акакіевни, день народження. Звичайно ж, сиділи за столом, поздоровляли, говорили теплі слова. Зараз, напевно, вони мене слухають, тому всією студією вітаємо Неллі Акакіївну!», — сказала вона.

Неллі Акакіївна Меладзе 22 вересня відзначала солідну дату — 87-річчя. Привітати бабусю прийшли дочки Валерія Меладзе від першого шлюбу. Відео зі свята опублікувала молодша з доньок — Аріна, якій батько ще довго хвалився після святкування.

Нагадаємо, не було на святкуванні і подружжя старшого сина іменинниці — Костянтина Меладзе — Віри Брежнєвої, старша дочка якої навчається в Києві.

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