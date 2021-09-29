26.50 / 26.69 30.83 / 31.16
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Ювілей мами Меладзе: Джанабаєва пояснила свій демарш

22:11 29 вересня 2021
Ювілей мами Меладзе: Джанабаєва пояснила свій демарш

Дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва пропустила святкування дня народження свекрухи 22 вересня через світський захід — ефір на «Авторадіо». Про це повідомляє Телепрограма .

Втім, екс-віагрянка розповіла в Instagram, що привітала улюблену свекруха в прямому ефірі того ж таки «Авторадіо».

«У мами, Неллі Акакіевни, день народження. Звичайно ж, сиділи за столом, поздоровляли, говорили теплі слова. Зараз, напевно, вони мене слухають, тому всією студією вітаємо Неллі Акакіївну!», — сказала вона.

Неллі Акакіївна Меладзе 22 вересня відзначала солідну дату — 87-річчя. Привітати бабусю прийшли дочки Валерія Меладзе від першого шлюбу. Відео зі свята опублікувала молодша з доньок — Аріна, якій батько ще довго хвалився після святкування.

Нагадаємо, не було на святкуванні і подружжя старшого сина іменинниці — Костянтина Меладзе — Віри Брежнєвої, старша дочка якої навчається в Києві.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Жінка з телефоном

60-річним жінкам платитимуть пенсію по-новому

паспорт і гроші

Правила індексації пенсій змінили: чого чекати українцям з 1 жовтня

Страховий стаж для пенсії будуть вважати по-новому: що відомо

Страховий стаж для пенсії будуть визначати по-новому: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.