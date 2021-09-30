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Шоу-бізнес

У 48 років від коронавірусу помер вірменський співак Айко, який виступав на «Євробаченні»

8:33 30 вересня 2021
Айко

В Єревані помер популярний вірменський співак Айк Акопян, більше відомий під своїм сценічним ім'ям Айко. Йому було 48 років.

Причиною смерті стали ускладнення коронавірусной інфекції. Музикант перебував у вкрай важкому стані з 21 вересня, коли інфекція була діагностована.

У 2007 році Айко представляв Вірменію на пісенному конкурсі «Євробачення» у Гельсінкі та посів восьме місце зі своєю баладою Anytime You Need, музику до якої написав сам.

Співчуття з приводу смерті співака були опубліковано на офіційній сторінці «Євробачення» в Twitter.

Свої співчуття висловив також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. «Він був одним з найяскравіших представників вірменської сучасної музики і своєю діяльністю здобув любов і повагу народу», — йдеться у заяві глави уряду.

Раніше «ФАКТИ» писали — Єдиний син Сергія Параджанова помер в Києві.

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