У 48 років від коронавірусу помер вірменський співак Айко, який виступав на «Євробаченні»
В Єревані помер популярний вірменський співак Айк Акопян, більше відомий під своїм сценічним ім'ям Айко. Йому було 48 років.
Причиною смерті стали ускладнення коронавірусной інфекції. Музикант перебував у вкрай важкому стані з 21 вересня, коли інфекція була діагностована.
У 2007 році Айко представляв Вірменію на пісенному конкурсі «Євробачення» у Гельсінкі та посів восьме місце зі своєю баладою Anytime You Need, музику до якої написав сам.
Співчуття з приводу смерті співака були опубліковано на офіційній сторінці «Євробачення» в Twitter.
We're very sorry to hear of the passing of Armenian artist Hayko.- Eurovision Song Contest (@Eurovision) September 29, 2021
Hayko represented his country at Eurovision 2007 where he finished 8th with his touching ballad 'Anytime You Need'.
You will always be in our hearts pic.twitter.com/S0iRQgHAUY
Свої співчуття висловив також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. «Він був одним з найяскравіших представників вірменської сучасної музики і своєю діяльністю здобув любов і повагу народу», — йдеться у заяві глави уряду.
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