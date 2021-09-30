У 48 років від коронавірусу помер вірменський співак Айко, який виступав на «Євробаченні»

В Єревані помер популярний вірменський співак Айк Акопян, більше відомий під своїм сценічним ім'ям Айко. Йому було 48 років.

Причиною смерті стали ускладнення коронавірусной інфекції. Музикант перебував у вкрай важкому стані з 21 вересня, коли інфекція була діагностована.

У 2007 році Айко представляв Вірменію на пісенному конкурсі «Євробачення» у Гельсінкі та посів восьме місце зі своєю баладою Anytime You Need, музику до якої написав сам.

Співчуття з приводу смерті співака були опубліковано на офіційній сторінці «Євробачення» в Twitter.

We're very sorry to hear of the passing of Armenian artist Hayko.



Hayko represented his country at Eurovision 2007 where he finished 8th with his touching ballad 'Anytime You Need'.



You will always be in our hearts pic.twitter.com/S0iRQgHAUY - Eurovision Song Contest (@Eurovision) September 29, 2021

Свої співчуття висловив також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. «Він був одним з найяскравіших представників вірменської сучасної музики і своєю діяльністю здобув любов і повагу народу», — йдеться у заяві глави уряду.

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