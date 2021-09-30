Актриса з «Папіка» потрапила у скандал дорогою до аеропорту

Актриса Олена Лаврова («Папік», «Врятувати Віру», «Пес-5», «Чужий гріх, «Дорога додому») потрапила у скандал, опублікувавши в мережі відео своєї поїздки до аеропорту з порушенням правил дорожнього руху.

Невеликий ролик, знятий з автомобіля, який об'їжджав великий корок дорогою в аеропорт, виїхавши на тротуар, перепостив «Київ Оперативний» .

Актриса, яка, мабуть, отримала чимало негативних коментарів, видалила зі сторіз це відео, натомість записавши звернення до «шановних і не дуже» глядачів.

«Перш ніж залишати коментарі… Я хочу вас попросити — перш, ніж писати всяке лайно на моїй сторінці, зайдіть і подивіться ще раз відео на своїх пабліках, і переконайтеся у тому, що за кермом я не була. Я не ухвалюю рішення, як діяти в тій чи іншій ситуації. Я лише є пасажиром. Це перше. І друге — вибачатися я також не маю наміру. Не я, знов-таки, ухвалювала це рішення», — говорить актриса.

Нагадаємо, що нещодавно у центрі скандалу опинився актор і чоловік зірки серіалу «Кріпосна» Наталки Денисенко Андрій Федінчік. Інцидент теж був пов'язаний з дорожнім рухом. На відео потрапив момент, як актор з голим торсом вельми нерівно їхав на електросамокаті. Водії почали йому сигналити. Тоді Федінчік підбіг до одного з авто і почав витягувати водія через вікно, отримавши у відповідь «пшик» з газового балончика в обличчя.

Фото зі сторінки Олени Лаврової у соціальних мережах.

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