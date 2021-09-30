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Помер актор, який зіграв у серіалах «Універ» та «На розі, біля Патріарших»

11:42 30 вересня 2021
Костянтин Глушков

Помер 56-річний актор Костянтин Глушков, який знімався у серіалі «Універ», а також у проектах «Мент у законі» і «На розі, у Патріарших».

Як повідомляє «СтарХіт», актор помер у ніч з 24 на 25 вересня у відділенні реанімації від зупинки серця.

Смерть Костянтина Глушкова стала для його родини шоком — все відбулося дуже швидко. Актора поховали на Алабушевському кладовищі у Зеленограді, що під Москвою.

Актор народився 17 травня 1965 року. У 1988 році закінчив ГІТІС (майстерня В. Канделакі). У кіно дебютував у 1991 році. Був ведучим телевізійної програми «Лукомор'я», за яку у 1998 році отримав премію ТЕФФІ.

Нагадаємо, що взимку цього року в мережі опублікували повідомлення про смерть зірки серіалу «Універ» Анни Хилькевич. Актриса, яка прочитала новину, була шокована цією звісткою.

Фото Кино-театр.ру.

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