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Шоу-бізнес

«Це дуже інтимно»: Фреймут нарешті навчила українців цілуватися

12:46 30 вересня 2021
Ольга Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут, котра раніше пояснила українцям, якою рукою правильно закривати двері, розповіла про етикет, що повинен дотримуватися при поцілунках. Про це вона написала в своєму Instagram.

«Як цілуватися при зустрічі? Голосно і фактично? Ні, ні, ні! Поцілунок — це дуже інтимно. При зустрічі його імітуємо, не торкаючись до щоки того, кого вітаємо», — радить Фреймут.

У коментарях одна з підписниць задала логічне запитання: «А навіщо тоді взагалі так робити? Чи не краще просто сказати: «Здрастуйте або привіт».

Але є і ті, хто вдячний за пояснення: «Супер! Треба деяким відправити відео. А то оближуть обидві щоки та впоралися».

Нагадаємо, відомий шоумен Володимир Остапук потроллив поради Фреймут про те, як правильно їсти устриць. Раніше повідомлялося, що телеведуча розповіла, як дівчина повинна готуватися до першого побачення, та в який час слід повертатися з нього додому.

Фото з Instagram Ольги Фреймут

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