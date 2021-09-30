«Бив ногами»: зірка серіалу «Люся Інтерн» шокувала подробицями сімейного життя

Зірка серіалу «Люся Інтерн» Ліза Зайцева шокувала подробицями сімейного життя. Акторка розповіла, що багато років терпіла фізичне насильство з боку чоловіка. Рік тому вона зважилася піти від нього і подати на розлучення.

Перфекціоністка Єлизавета, яка з відзнакою закінчила школу й Університет кіно і телебачення, боялася зізнатися рідним і приховувала проблеми в сім'ї. Каже, що дуже любила чоловіка і боялася показати його в негативному світлі. Хоча, з насильством зіткнулася ще до весілля.

«Ти боїшся близьким розповісти щось погане, тому що його перестануть любити. Його перестануть бачити таким, яким ти його бачиш. Показуєш іншим. І все одно, я його дуже сильно любила і бачила в ньому багато хорошого», — розповіла Зайцева в програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Рік тому, в момент, коли чоловіка не було вдома, вона просто зібрала речі і втекла до кращої подруги.

«Це було дуже важко. Тому що це наша спільна квартира, і я з неї пішла. У мене були порожні кишені», — зізналася Зайцева.

За словами акторки, колишній чоловік довгий час переслідував її. Зараз триває процес розлучення, пара ділить майно в суді.

Півроку тому Ліза зустріла нове кохання і будує гармонійні стосунки.

Раніше Злата Огнєвіч розповідала, що страждала від аб'юзу в стосунках.

фото Instagram.com/stereoolizaa

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