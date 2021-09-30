26.51 / 26.69 30.70 / 31.04
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Бив ногами»: зірка серіалу «Люся Інтерн» шокувала подробицями сімейного життя

13:47 30 вересня 2021
Ліза Зайцева

Зірка серіалу «Люся Інтерн» Ліза Зайцева шокувала подробицями сімейного життя. Акторка розповіла, що багато років терпіла фізичне насильство з боку чоловіка. Рік тому вона зважилася піти від нього і подати на розлучення.

Перфекціоністка Єлизавета, яка з відзнакою закінчила школу й Університет кіно і телебачення, боялася зізнатися рідним і приховувала проблеми в сім'ї. Каже, що дуже любила чоловіка і боялася показати його в негативному світлі. Хоча, з насильством зіткнулася ще до весілля.

«Ти боїшся близьким розповісти щось погане, тому що його перестануть любити. Його перестануть бачити таким, яким ти його бачиш. Показуєш іншим. І все одно, я його дуже сильно любила і бачила в ньому багато хорошого», — розповіла Зайцева в програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Рік тому, в момент, коли чоловіка не було вдома, вона просто зібрала речі і втекла до кращої подруги.

«Це було дуже важко. Тому що це наша спільна квартира, і я з неї пішла. У мене були порожні кишені», — зізналася Зайцева.

За словами акторки, колишній чоловік довгий час переслідував її. Зараз триває процес розлучення, пара ділить майно в суді.

Півроку тому Ліза зустріла нове кохання і будує гармонійні стосунки.

Раніше Злата Огнєвіч розповідала, що страждала від аб'юзу в стосунках.

фото Instagram.com/stereoolizaa

229

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Жінка з телефоном

60-річним жінкам платитимуть пенсію по-новому

банкомат

Що робити, якщо банкомат видав фальшиві гроші: порада експерта

Міні-бар

Алкоголь в Україні продаватимуть по-новому: що зміниться з 1 жовтня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.