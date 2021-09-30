Регіна Тодоренко пояснила набридливим фоловерам, куди пропали її груди

Відома співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, мама дворічного сина Михайла, пояснила набридливим фоловерам, куди пропали її груди. Останнім часом зірку буквально засипали питаннями про можливу пластичну операцію.

Регіна присвятила цій темі окремий пост в Інстаграм. Вона спростувала чутки про операцію зі зменшення грудей і назвала причину. Справа в тому, що вона просто припинила грудне вигодовування і багато займалася спортом. Вона позбулася зайвого жиру, ось груди і «здулися».

«Так багато обговорень моєї безслідно зниклих грудей, що я вирішила зізнатися вам і розповісти, що операції по зменшенню грудей не було. Я просто прикрила лавочку ГВ і півроку посилено займалася спортом», — пояснила Тодоренко.

Раніше хореограф Ілона Гвоздьова розповіла, що її хейтили в мережі через маленькі груди. Але робити операцію вона не збирається і відповіла кривдникам смішним відео.

фото Instagram.com/reginatodorenko

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