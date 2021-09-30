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«Аллусик худіший за Лайму»: шанувальники обговорили новий образ Пугачової на зустрічі з Вайкуле

17:22 30 вересня 2021
«Аллусік худіший за Лайму»: шанувальники обговорили новий образ Пугачової на зустрічі з Вайкуле

67-річна Лайма Вайкуле, яка нещодавно вилікувалася від «коронавірусної» депресії, побувала в гостях у Алли Пугачової та Максима Галкіна в їх підмосковному замку в селі Грязь. Зоряний прохід по залах в дусі професійного блогера Вайкуле відобразила на камеру, пише Teleprogroramma.Pro .

Так що шанувальникам артистки вдалося ближче розглянути шикарні інтер'єри кімнат знаменитого сімейства.

Спочатку подрузі Примадонни довелося подолати чималий передпокій. Чорно-біла плитка на підлозі тут покладена в шаховому порядку, а на журнальному столику розставлені сімейні фотографії. Ця частина будинку фанатам Галкіна і Пугачової добре знайома по іншим відео — саме тут обожнюють грати, танцювати або кататися на самокатах їхні діти, Ліза і Гаррі.

Потім прибалтійська зірка зайшла в камінний зал з вітражними вікнами в підлогу, де за довгим столом вже розташувалися інші гості. На стінах цієї кімнати висять картини, на підлозі — дорогий паркет, інтер'єр прикрашають гобелени і портьєри, а також антикварні меблі.

«Я прийшла до жінки з дюн. У нас дієта, тому тільки дієтичне харчування, годі! « — заявила Вайкуле, розкладаючи кілька чорних коробок на столі і уточнюючи, що в них знаходяться тістечка.

Оновлений образ білявої Примадонни фанати оцінили по достоїнству, так само як і образ її зоряної подруги.

«Такі суперські дами з дюн», «Божественної краси дівчулечки!!», «Лайма, Ви з Аллою Борисівною виглядаєте здорово!», «Клас! Обидві класні! «,"Гарнішаєте з Аллою Борисівною з кожним днем!!! Приємно дивитися!», «Аллусик худіше за Лайму», — написали шанувальники.

Як відомо, Алла Пугачова і Лайма Вайкуле давно і міцно дружать. До пандемії коронавіруса вони зустрічалися регулярно, Примадонна гостювала у подруги в Юрмалі, і за спілкуванням і посиденьками зіркових подружок стежила вся Мережа — вони активно знімали фото і відео, де демонстрували відмінне почуття гумору. І хоча виникнення несприятливих умов в світі через COVID-19 порушило близький контакт Пугачової і Вайкуле, вони завжди були на зв'язку.

Нагадаємо, раніше на «коронавірусне» самітництво Пугачової поскаржився друг її молодості Михайло Шуфутинський.

Фото скрін відео

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