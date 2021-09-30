Акцент на талію: Ані Лорак показала, в якому вбранні відзначила своє 43-річчя

Популярній українській співачці Ані Лорак, яка вже багато років виступає на сцені, недавно виповнилося 43 роки, з чим її привітали численні друзі та шанувальники. Але сама артистка вирішила відсвяткувати день народження тільки тепер і влаштувала з цього приводу домашнє свято.

Рідні влаштували їй сюрприз. Коли вона зайшла додому, то побачила вітальню, прикрашену кульками, і торт.

Ані Лорак

При цьому Кароліна була одягнена в джинси з високою посадкою та чорний лонгслів. Наряд підкреслив її тонку талію. Сережки-кільця доповнили лаконічний образ.

Шанувальники захопилися тим, як виглядає Лорак. Її обдарували компліментами. «Дива завжди діва», «Ну така класна», «Лорак, вітаю», «Ох, яка талія», «Класно! Виглядаєте надзвичайно», «Ну хто скаже, що вам не 20 років?», «Просто молода дівчина», «Як можна бути такою ідеальною», «Прекрасний лук», «В очах щастя, а більшого й не треба», — прокоментували кадри користувачі мережі.

Пізніше Ані опублікувала святковий пост і в «звичайному» Instgram.

«Сьогодні мій день. Спасибі моїй родині. Дякую Вам за можливість співати для вас», — написала вона.

За таких обставин багато фанатів знову відзначили, що Лорак може похвалитися стрункою фігурою та моложавим видом. А також завжди підбирає образи, які підкреслюють її переваги.

Нагадаємо, колишний чоловік співачки Мурат Налчаджиоглу зробив пропозицію своїй новій коханій.

Фото: Instgram anilorak

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