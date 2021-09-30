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Шоу-бізнес

«Путівка в світ шоу-бізнесу»: DZIDZIO дав пораду українцям, як стати зіркою

18:33 30 вересня 2021
DZIDZIO

У шостому випуску вокального шоу «Співають всі!», на якому раніше трапився скандал за участю Анастасії Приходько, зірковим гостем стане популярний співак DZIDZIO. Про це повідомляє телеканал «Україна».

DZIDZIO на сцені шоу виконає свій хіт «Я і Сара», після цього він займе місце поряд з капітаном Наталею Могилевською. У новому випуску проекту визначаться фіналісти, які поборються за головний приз конкурсу — 500 тисяч гривень.

Співак DZIDZIO зізнався, що він радий приєднатися до талант-шоу каналу «Україна», так як його журі налічує 100 зірок українського шоу-бізнесу, тому судить справедливо.

«Це шоу можна вважати путівкою в шоу-бізнес!» — сказа він.

Раніше повідомлялося, що блогер Олег Машуковскій опублікував фото, на якому він зв'язав співачку Наталю Моргілевску та зажадав призначити його головним в «зоряної сотні» шоу «Співають всі!».

Фото Instagram dzidzio

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