«Готова впасти в ноги»: Наташа Корольова відповіла на прохання 57-річної Азізи подарувати їй яйцеклітини

57-річна співачка Азіза, яка в серпні 2021 вперше вийшла заміж за 37-річного італійця, тепер мріє про дитину зі своїм обранцем. А оскільки вона не впевнена, чи зможе зачати самостійно, вирішила звернутися за допомогою до подруги — Наташі Корольової. Та, як відомо, вже подарувала свій біоматеріал одному — IT-шнику з Майямі, спровокувавши зізнанням про це справжню бурю в російському шоу-бізі.

«Я готова в ноги впасти до Наташі, щоб вона дала мені свою яйцеклітину … Для мене головне, щоб я знала, чиї яйцеклітини. Наташа — прекрасна людина, вона — розумна, порядна. Кращої кандидатури мені не знайти!» — заявила Азіза, запевнивши, що малюка буде виношувати сама, без залучення сурогатної матері, оскільки на Сході це не прийнято.

Наташа вже відреагувала на заклик Азізи, назвавши її бажання народити дитину прекрасним.

«Бажання Азізи народити дитину — це прекрасно! Ми живемо в такий час, що технології дозволяють зробити щасливими сім'ї, для яких вирок лікарів — безпліддя — звучить не так страшно! Я від щирого серця бажаю, щоб у Азізи з чоловіком все вийшло і в їхній родині настало довгоочікуване поповнення!» — заявила вона Собєсєдніку .

Нагадаємо, в мережі вже викрили обман Королевою про позашлюбну дочку — навели докази того, що співачка для піару використала фото з сином своєї подруги, яка живе в Маямі.

Фото StarHit

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