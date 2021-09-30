«Перестаньте картати себе»: дружина продюсера «Кварталу 95» звернулася до шанувальників з оголеними грудьми

Українська актриса Анна Саліванчук, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» і фільму «Свінгери», дружина продюсера студії «Квартал 95» Олександра Божкова вирішила залучити «важку артилерію» у вигляді оголених грудей для того, щоб поговорити з українками про складність вибору.

Так, на своїй сторінці в Instgram Аня опублікувала нову спокусливу фотографію, на якій постала топлес — і все для того, щоб переконати співвітчизниць не шкодувати про будь-який зроблений вибір.

«Багато людей звинувачують себе за те, що колись звернули «не туди», що потрібно було зробити щось по-іншому — вийти заміж, поміняти роботу, переїхати в іншу країну, отримати іншу освіту і т.д. Ці люди думають про те, як могло б бути, якби … «, — написала вона.

У кадрі Анна прикрила груди букетом білих ромашок, а волосся залишила розпущеним і доповнила цибулю ніжним макіяжем з рожевою помадою.

При цьому жінка спробувала переконати українок, що насправді помилок не існує, є тільки досвід і зворотний зв'язок.

«Ви діяли, виходячи зі свого життєвого досвіду, і вибрали найсприятливіший, на вашу думку, на той момент», — пояснила вона.

А сам по собі світ, на її думку, багатогранний, і при цьому повний можливостей, і вірного або невірного варіанту не існує — це просто вибір.

«Будь-який вибір в даний момент — найкращий з усіх можливих варіантів», — впевнена Саліванчук.

Схоже, аргументи Анни у вигляді додаткових пояснень і оголених грудей в ромашках мали ефект: багато читачів красуні написали, як глибоко на них подіяли її слова, а особливо її краса — вони навіть згодні погодитися з усіма цими висновками. Схоже, актрисі дійсно вдалося знайти переконливий аргумент.

Нагадаємо, у вересні 2020 року актриса вдруге стала мамою, народивши сина Микиту.

255

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter