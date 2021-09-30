«Називайте мене підкаблучником»: Володимир Остапчук зізнався, як змінився завдяки новій дружині

Телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який будує сімейний будинок під Києвом, скоро відзначатиме першу річницю весілля зі своєю обраницею Христиною Горняк.

За його словами, саме дружина надихає на нові ідеї і мотивує на звершення.

«Мені здається, за останні два роки саме завдяки Христині я „перезібрав“ себе, як пазл: став більш впевненим в собі, цілеспрямованим. У неї є якийсь унікальний талант мотивувати і контролювати мене, і все це робиться ніжно і з любов'ю. І взагалі, називайте мене підкаблучником, але я вважаю, що жінка „створює“ чоловіка, який поруч з нею», — сказав він журналістам телеканалу «Україна», зазначивши, що з Христиною поміняв все, починаючи від стилю одягу і закінчуючи світовідчуттям.

Нагадаємо, в середині серпня пара відзначила два роки з дня знайомства і рік з дня зізнання один одному в коханні.

Втім, їх шлюб почався не безхмарно — Остапчук постійно скандалить з першою дружиною Оленою Войченко через двох спільних дітей — 7-річну Емілію і 2-річного Евана. Сама ж Войченко звинувачувала Остапчука в зрадах.

Фото телеканалу «Україна»

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