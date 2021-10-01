Брітні Спірс знялася абсолютно голою, радіючи позбавленню від батьківської опіки

Американська співачка Брітні, святкуючи позбавлення від батьківської опіки, знялася повністю оголеною. Серію пікантних фотографій вона опублікувала в Instagram.

«У буквальному сенсі вільна Брітні», «Королева наготи», — відреагували її шанувальники в коментарях.

Інші користувачі мережі розкритикували попзірку за фотошоп. На знімках помітні підозрілі викривлення ванни у неї за спиною — Брітні явно намагалася зробити себе стрункішою. Сама Спірс стверджує, що не редагувала фотографії.

Зараз 39-річна Спірс та її 27-річний наречений Сем Асгарі (в цьому місяці вони оголосили про свої заручини) відпочивають на одному з островів у Тихому океані. Співачці потрібно зняти стрес після драм у суді, які вона пережила останнім часом.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Брітні Спірс знялася топлес на відео.

фото Instagram

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