26.50 / 26.70 30.65 / 31.02
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Брітні Спірс знялася абсолютно голою, радіючи позбавленню від батьківської опіки

7:41 1 жовтня 2021
Брітні Спірс

Американська співачка Брітні, святкуючи позбавлення від батьківської опіки, знялася повністю оголеною. Серію пікантних фотографій вона опублікувала в Instagram.

«У буквальному сенсі вільна Брітні», «Королева наготи», — відреагували її шанувальники в коментарях.

Інші користувачі мережі розкритикували попзірку за фотошоп. На знімках помітні підозрілі викривлення ванни у неї за спиною — Брітні явно намагалася зробити себе стрункішою. Сама Спірс стверджує, що не редагувала фотографії.

Зараз 39-річна Спірс та її 27-річний наречений Сем Асгарі (в цьому місяці вони оголосили про свої заручини) відпочивають на одному з островів у Тихому океані. Співачці потрібно зняти стрес після драм у суді, які вона пережила останнім часом.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Брітні Спірс знялася топлес на відео.

фото Instagram

842

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидії

Залишаться без виплат: в Кабміні назвали категорію громадян, які не отримають субсидію

Анна Саліванчук

«Перестаньте картати себе»: дружина продюсера «Кварталу 95» знялася з оголеними грудьми, щоб підбадьорити своїх шанувальниць

Азіза з чоловіком

«Готова впасти в ноги»: Наташа Корольова відповіла на прохання 57-річної Азізи подарувати їй яйцеклітини

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.