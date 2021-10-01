На співачку Шакіру і її сина напали дикі кабани в парку Барселони

Колумбійська співачка Шакіра гуляла разом зі своїм старшим сином, восьмирічним Міланом, в одному з парків іспанського міста Барселона, де проживає її сім'я (цивільний чоловік попзірки Жерар Піке — футболіст клубу «Барселона»).

Раптово на матір з дитиною напали двоє диких кабанів. Вони відібрали у зірки сумку і потягли її з собою. Порвану і брудну сумку, в якій був мобільний телефон зірки, пізніше вдалося знайти у кущах.

44-річна мати двох дітей опублікувала відео, в якому показала завдані збитки. При цьому вона взяла за свідка сина. «Мілан, розкажи правду! Розкажи, як твоя мама протистояла кабану!» — зі сміхом сказала вона. Шакіра і Мілан в результаті події не постраждали.

В парки Іспанії в пошуках їжі іноді забрідають кабани з лісу. І часто поводяться агресивно. Повідомлялося, що така ж проблема існує в Римі та інших містах Європи.

фото Instagram

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