«Бомбічна компанія»: Галкін та Пугачова влаштували душевні «посиденьки» з Вайкуле, Леонтьєвим й Стасом Наміним

Відома співачка Лайма Вайкуле продовжує гостювати у своєї подруги — «пані з дюн» Алли Пугачової. Крім Вайкуле, в гостях у Примадонни та Максима Галкіна побували й інші їхні давні друзі.

Загальний фотознімок з вечірки в особняку зоряної пари в селі Грязь опублікував в Instagram Максим Галкін.

«Вчора до нас на вечерю заїжджали наші друзі, за сумісництвом журі „Голос 60+“ в повному складі. Стас Намін з сім'єю, Валера Леонтьєв, Лайма Вайкуле … Дуже весело посиділи!» — написав гуморист в мікроблозі.

Шанувальники були в повному захваті від кадру, на якому зібралося стільки зірок. Не всім вдалося впізнати Валерія Леонтьєва.

«Які ви класні, прямо душа радіє!»; «Молодці! По-сімейному»; «Поза сумнівом, ви супер!»; «Алла Борисівна просто шикарна!»; «Боже, Леонтьєва б ніколи не впізнала»; «Душевна компанія»; «Бомбічна компанія!»; «Які ви всі чудові!» — прокоментували фанати.

У Алли Пугачової та Максима Галкіна багато друзів серед їхніх колег по сцені, але є й ті, хто ображений на Примадонну. Зокрема, колишня солістка «Міражу» Наталя Гулькіна звинуватила Аллу Борисівну, що вона дотепер «тримає в страху» весь шоу-бізнес і може одним словом поламати долю молодих виконавців.

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