Навіщо потрібен чоловік при такій подрузі? Каменських «відшльопала» по дупі знайому блогерку

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка часто зізнається в коханні Потапу, схоже, відпочиває без чоловіка. Разом з подругою та блогеркою Валерією Коваль NK продемонструвала спокусливі пляжні образи, які збентежили шанувальників.

Так, у своєму Instаgram співачка «натягнула посмішку до вух» й повернулася потужними стегнами до подруги, притягнувши її за округлі сідниці, зображуючи «шльопки». Своєю чергою блондинка у чорному халаті обхопила стегна виконавиці.

«Лєрочко, мало того, що ти супер професіонал у всьому, ти ще й дуже гарна та добра людина. Нехай всі твої мрії збудуться й голова паморочиться від щастя, кожну секунду», — підписала фото дружина Потапа.

Фанати Насті прийшли до висновку, що артистка прекрасно відпочиває і без чоловіка.

«Ого! Запеклі штучки!»,"Навіщо потрібен чоловік, коли така подруга","Красиві лялечки!","Класні малятка", «Настя, ви просто сексі!»,"Ось це фігура!","Незрівнянна красуня","Потапу тільки позаздрити можна", — написали шанувальники Насті в коментарях під фото.

Нагадаємо, чоловік Каменських продюсер Олексій Потапенко в інтерв'ю програмі «Позаочі» здивував глядачів несподіваним зізнанням про свою дружину.

Фото Instagram / kamenskux

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