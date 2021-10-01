Колишній наречений-музикант моделі Кейт Мосс, що ледь не вбив її кар'єру, вперше одружився

Колись популярний британський музикант Піт Доерті, учасник різних інді та панк-груп, засновник групи The Libertines, вперше одружився. 42-річний Пітер зіграв у французькому місті Етрета весілля зі своєю давньою подругою Катею де Відас — кіномонтажером, разом з якою він постійно живе у Франції. Як повідомляє видання Daily Mail, про свої заручини пара оголосила за два дні до одруження. Роман Піта і Каті почався у 2012 році.

Піт скандально відомий численними порушеннями закону, які спричинили наркотична та алкогольна залежності.

У нього був серйозний роман зі знаменитою британською супермоделлю Кейт Мосс, яка старша за нього на п'ять років. Вони познайомилися у 2005 році. І деякий час були заручені. На вечірці з нагоди запису нового альбому Піта папараці сфотографували Мосс, яка нюхала кокаїн. Фотографії з'явилися в пресі, після чого спалахнув скандал. Деякі знамениті дома моди розірвали контракти з супермоделлю, кар'єра якої опинилася під загрозою. Кейт пройшла курс лікування від наркозалежності. Багато друзів і колег з індустрії моди виступили на її підтримку, і репутація моделі поступово була відновлена. З Пітом, який негативно впливав на неї, модель розлучилася у 2007 році.

Після цього у Доерті був роман зі співачкою Емі Вайнгаус, яка померла від алкогольного отруєння у 2011 році.

Хоча Доерті ще жодного разу не одружувався офіційно, у нього є двоє дітей — 18-річний син Естайл від співачки Лізи Муріш і дев'ятирічна дочка Ейслінг від південноафриканської моделі Лінді Гінгстон.

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