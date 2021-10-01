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Живе на Інститутській, навпроти НБУ: в мережі показали шикарну квартиру Олі Полякової в Києві

12:06 1 жовтня 2021
Полякова

Відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно розкрила всі «секрети» своєї старшої доньки Марії, має квартиру в центрі Києва та дачу за містом.

У програмі «Викриття» йдеться по те, що артистка володіє елітними апартаментами у п'ятиповерховому будинку по вулиці Інститутській навпроти Нацбанку.

Взимку Полякова скаржилася, що через сніг в її квартирі впала стеля. Виникла загроза замикання проводки. За її словами, вона неодноразово просила відремонтувати дах. Навіть хотіла приватизувати горище, щоб самій підтримувати його у належному вигляді.

Схоже, що недавно співачці вдалося домовитися про ремонт. Ходять чутки, що Полякова надбудовує над своєю квартирою цілий поверх.

Останнім часом сім'я Полякової частіше живе у заміській віллі на березі Дніпра в 80 км від Києва, недалеко від затопленої Гусинської церкви.

Нагадаємо, Оля Полякова останнім часом активно бере участь у багатьох популярних телепроєктах. Разом з Настею Каменських, Олегом Винником, Андрієм Данилком та DZIDZIO вона стала детективом в гіпершоу «Маска». Полякова показувала шанувальникам, в яких образах вона буде з'являтися на екрані.

А недавно співачка перевтілилася в Майкла Джексона.

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