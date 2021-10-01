Тіло зірки російських серіалів виявили в морзі через 22 дні після смерті

У Росії після смерті актора Віктора Глушкова, помер також Олександр Дубовицький, який відомий за ролями в «Глухарі», «Звіробої» та інших серіалах. Про це повідомляє «Старх «.

Дубовицький помер ще 7 вересня, але тіло артиста 22 дня пролежало в морзі, і про смерть стало відомо тільки зараз. Ніхто з рідних не помітив його зникнення. Причина та обставини смерті Дубовицька не уточнюються. Актор пішов з життя у віці 53 роки.

Олександр Дубовицький знявся також в картинах «Звіздар», «Адвокат», «Ешелон», «По той бік вовків», «Слуга государів», «Ісаєв», «Десантний батя», «Записки експедитора таємної канцелярії», «Меч» і «Мент у законі».

Раніше повідомлялося, що опубліковане повідомлення про смерть зірки серіалу «Універ» Анни Хилькевич виявилося неправдивим.

Фото: www. kino-teatr.ru

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