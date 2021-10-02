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Даша Астаф'єва зачарувала шанувальників знімком з оголеними грудьми: співачку терміново покликали заміж

11:56 2 жовтня 2021
Даша Астаф&#39;єва

Відома українська співачка і акторка Даша Астаф'єва, яка полюбляє демонструвати сучасні тренди в моді, вирішила нагадати шанувальникам про своє існування, і зробила це улюбленим способом — опублікувавши в Instagram досить відверті світлини.

На цей раз 36-річна артистка спокусливо позувала перед об'єктивом, прикриваючи пишні груди руками. Свій образ зірка доповнила чорною обтягуючою спідницею.

При цьому дівчина дивиться на фотографа і на глядачів поглядом, який, здається, «пронизує до мурашок».

«Для ревнощів завжди або рано, чи пізно. Ти або даремно ревнуєш, або тебе вже замінили новим елементом», — підписала вона фото.

Ймовірно, таке особисте послання призначене певній людині, але багато шанувальників чоловічої статі, схоже, сприйняли як звернення до себе, і «завалили» Дашу компліментами.

А деякі з них навіть покликали співачку заміж.

Як писали «ФАКТИ», раніше Астаф'єва написала в соцмережах, що розплакалася, коли прочитала повідомлення про те, що учасниця чотирьох сезонів «Танців з зірками» Ілона Гвоздьова разом з чоловіком Іваном Хомячуком відзначили мідне весілля.

Фото: Instagram Даші Астаф'євої

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