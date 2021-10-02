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«Мені важко»: Лію Ахеджакову, що виступає проти війни з Україною, викликали до Слідчого комітету РФ

17:04 2 жовтня 2021
Лія Ахеджакова

Відома російська акторка Лія Ахеджакова, яка нещодавно відреагувала на скандальне інтерв'ю Олени Проклової, переживає непростий період на тлі її ролі в спектаклі «Перший хліб». Слідом за скаргами організації «Офіцери Росії» 83-річну актрису викликали на бесіду до Слідчого комітету, пише MK.RU.

«Мені так важко», — не без смутку в голосі сказала вона.

Критика на адресу артистки була викликана наступними обставинами. Громадська організація побачила у виставі образу ветеранів війни з боку героїні Ахеджакової. Крім того, в монолозі народної артистки РФ була присутня нецензурна лексика.

«Як важко він мені дістався, включаючи цькування, що послідувало за спектаклем. Все це мене підкосило. Таке відбувається вперше в моєму житті. Приходив слідчий. Мене викликали на допит. Ті, хто створюють цькування, вистави не бачили», — каже акторка.

Втім, спектакль продовжать показувати в театрі. Однак роль головного героя тепер буде виконувати автор п'єси Рінат Ташімов. Він замінить Семена Шоміна, який з невідомих причин прийшов на збір трупи з розбитим обличчям.

Як відомо, Лія Ахеджакова відома тим, що підписала петицію владі Росії про недопущення військових дій проти України, складену російським правозахисником Львом Пономарьовим. Петицію також підписав музикант Андрій Макаревич, письменники Віктор Шендерович та Дмитро Биков, а також багато інших відомих росіян.

Як писали «ФАКТИ», в січні Лія Ахеджакова перенесла COVID-19 у важкій формі.

Фото: Комсомольская правда

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