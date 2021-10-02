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Настя Каменських здивувала кардинальною зміною іміджу: знову блондинка!

17:09 2 жовтня 2021
Настя Каменських

Зірковий детектив гіпершоу «МАСКА» Настя Каменських з'явилася на зйомках нового сезону в образі грайливої блондинки.

Попелястий колір прямого волосся в каре контрастував з блискучою ліловою сукнею з досить розкутим вирізом, повідомляє прес-служба телеканалу «Україна».

Свій наряд співачка доповнила босоніжками на підборах і прикрасами у вигляді тоненького ланцюжка на шиї і мерехтливого браслета.

Нагадаємо, колегами-детективами Насті на шоу будуть Оля Полякова, Олег Винник, DZIDZIO і Андрій Данилко. До речі, останній приєднався до суддівської команді чи не в останній момент. Прем'єра нового сезону гіпершоу призначена на 23 жовтня.

фото instagram.com/kamenskux/

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