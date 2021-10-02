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«Неймовірний артист»: Андрія Данилка з днем народження привітали Брежнєва, Нікітюк, Ребрик та інші зірки

17:39 2 жовтня 2021
Андрій Данилко

У зв'язку з днем народження вже 48-річного Андрія Данилка в особистому блозі Вєрки Сердючки в Instagram з'явилася велика кількість поздоровлень артисту.

Першими відзначилася, звичайно, члени команди «пишногрудої провідниці», що опублікували рідкісний знімок Андрія в молодості.

«Дорогий Андрію, ми любимо тебе так, як ніхто не може любити! Дякую вам за ваше вічне натхнення і нескінченне, непередбачуване почуття гумору. З Днем народження дорогий!» — підписала група фото артиста.

Також в числі перших артиста привітали Віра Брежнєва, Леся Нікітюк, Лілія Ребрик, Олександр Пономарьов, Альоша та інші зірки, які високо оцінили творчість Андрія Данилка.

За ними підтяглися і «рядові шанувальники» з України та інших країн, які весело обговорювали артиста в молодості, коли він ще не виступав в образі запальної Вєрки Сердючки.

«Який симпатичний хлопець, прям фотомодель!», «З днем народження, Андрію! Ви дуже талановитий артист!», «Кумир з дитинства. Скільки в школі сам виступав в ролі Вєрки», — приєдналися до привітання шанувальники Данилко.

Нагадаємо, Нікіта Джигурда розповів про невідому сторону таланту іменинника.

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