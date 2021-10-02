Небезпечно для здоров'я: Пугачову попросили більше не робити пластику обличчя

Новий молодий вигляд Примадонни російської естради — Алли Пугачової — є результатом ендоскопічного ліфтингу чола і SMAS-ліфтингу середньої і нижньої зон особи. Такий «діагноз» співачці в інтерв'ю Співбесідникові поставив хірург Олександр Вдовін.

За його словами, такі втручання відносяться до категорії трендових процедур під загальною назвою FullFace і є альтернативою т.зв. кругової підтяжки обличчя, після якої нерідко відбувалася «перетяжка» шкіри.

Вдовін вважає, що до цього Пугачова «точно» перенесла як мінімум кілька підтяжок і блефаропластику, а тепер «закріплює» результат апаратними техніками і ін'єкціями.

Однак хірург радить Аллі Борисівні зупинитися з пластикою і попереджає, що міняти свою зовнішність і далі може бути небезпечно для здоров'я Примадонни, яка вже перетнула 60-річну межу.

Нагадаємо, молодшим дітям 72-річної Пугачової нещодавно виповнилося 8 років, а її чоловікові Максиму Галкіну — 45.

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