26.51 / 26.70 30.62 / 30.98
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Небезпечно для здоров'я: Пугачову попросили більше не робити пластику обличчя

20:40 2 жовтня 2021
Небезпечно для здоров&#39;я: Пугачову попросили більше не робити пластику обличчя

Новий молодий вигляд Примадонни російської естради — Алли Пугачової — є результатом ендоскопічного ліфтингу чола і SMAS-ліфтингу середньої і нижньої зон особи. Такий «діагноз» співачці в інтерв'ю Співбесідникові поставив хірург Олександр Вдовін.

За його словами, такі втручання відносяться до категорії трендових процедур під загальною назвою FullFace і є альтернативою т.зв. кругової підтяжки обличчя, після якої нерідко відбувалася «перетяжка» шкіри.

Вдовін вважає, що до цього Пугачова «точно» перенесла як мінімум кілька підтяжок і блефаропластику, а тепер «закріплює» результат апаратними техніками і ін'єкціями.

Однак хірург радить Аллі Борисівні зупинитися з пластикою і попереджає, що міняти свою зовнішність і далі може бути небезпечно для здоров'я Примадонни, яка вже перетнула 60-річну межу.

Нагадаємо, молодшим дітям 72-річної Пугачової нещодавно виповнилося 8 років, а її чоловікові Максиму Галкіну — 45.

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кристина Асмус

Після звістки про весілля Гаріка Харламова з Катериною Ковальчук Кристину Асмус почала «їсти» хвороба, — ЗМІ

Андрій Данилко

Народжений в Києві російський актор «розсекретив» маловідому сторону особистості 48-річного Данилка: «Не фрік, не блазень і не клоун»

Настя Каменських

Настя Каменських здивувала кардинальною зміною іміджу: знову блондинка!

паспорт

З 1 грудня деяким українцям збільшать пенсію на 930 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.